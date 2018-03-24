Основатель Facebook Марк Цукерберг отказался явиться в британский парламент для дачи показаний

16:36 | 27.03.2018

Основатель и владелец крупнейшей социальной сети мира Facebook Марк Цукерберг отказался отвечать на вопросы британских парламентариев в ходе расследования о злоупотреблениях в отношении персональных данных миллионов пользователей крупнейшей социальной сети мира, передает «Интерфакс».



По данным издания The Independent, вместо Цукерберга компанию в парламенте представит главный директор по технологиям Майк Шрепфер или директор отдела производства Крис Кокс.



Скандал разгорелся после того, как стало известно, что британская компания Cambridge Analitica имела доступ к данным 50 млн пользователей Facebook. Эта занимающаяся политическим консалтингом фирма была связана с предвыборной кампанией президента Дональда Трампа, напоминает «Росбалт».