Суд на семь суток арестовал певца Витаса за стрельбу на Рублевке

16:27 | 27.03.2018

Одинцовский городской суд отправил под административный арест певца Витаса (Виталия Грачева), который на прошлой неделе устроил стрельбу из охолощенного пистолета в районе Рублево-Успенского шоссе, передает «Интерфакс». «Суд признал Виталия Грачева виновным в мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП России) и назначил ему семь суток административного ареста», — сообщил адвокат Сергей Жорин.