Сергей Вершинин назначен заместителем главы МИД РФ

16:20 | 27.03.2018

Путин назначил Сергея Вершинина заместителем главы МИД России. Указ опубликован на портале правовой информации. Указ вступает в силу со дня его подписания, 27 марта. Ранее Вершинин занимал должность главы департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИДа.