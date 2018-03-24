Глава МИД РФ Лавров пообещал ответить на «хамство» Запада

16:15 | 27.03.2018

Министр иностранных дел России Лавров назвал высылку российских дипломатов из зарубежных стран хамством. «Ответим, не сомневайтесь, потому что такое хамство сносить, конечно, никому не хочется, и мы не будем», — приводит слова министра «РИА Новости».



Накануне более 20 стран объявили о высылке российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля». Ранее Великобритания выслала 23 сотрудника российской дипмиссии, напоминает РБК.