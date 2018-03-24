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Россия и мир


16:15 | 27.03.2018

Глава МИД РФ Лавров пообещал ответить на «хамство» Запада

Министр иностранных дел России Лавров назвал высылку российских дипломатов из зарубежных стран хамством. «Ответим, не сомневайтесь, потому что такое хамство сносить, конечно, никому не хочется, и мы не будем», — приводит слова министра «РИА Новости».

Накануне более 20 стран объявили о высылке российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля». Ранее Великобритания выслала 23 сотрудника российской дипмиссии, напоминает РБК.

© «Вечерние Ведомости»

 


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