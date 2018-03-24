Глава СКР Бастрыкин назвал приоритетную версию пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

16:00 | 27.03.2018

Замыкание электрики и «применение открытого огня» — основные версии причин пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», сообщил председатель СК Бастрыкин на совещании у Путина. «Очаг возгорания — детская игровая площадка, четвертый этаж. Мы сейчас назначили экспертизу, вместе советуемся. Там две версии: либо это самовозгорание в результате плохой электрики, которую замкнуло, либо версия, в которую мы меньше верим, — применение открытого огня», — сказал Бастрыкин.



Крупный пожар в ТЦ «Зимняя вишня» начался в воскресенье, 25 марта. Согласно последним данным, жертвами стали 64 человека.