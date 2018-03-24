В России 28 марта объявлено днем национального траура в связи с трагедией в Кемерове

15:55 | 27.03.2018

28 марта, среда, объявлено днем национального траура в России по погибшим в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Соответствующий указ подписал Путин, сообщила пресс-служба Кремля. В этот день, как уточняется в документе, на всей территории России будут приспущены государственные флаги. Учреждениям культуры и телеканалам 28 марта, по данным администрации главы государства, предложено отменить развлекательные мероприятия и программы, передает РБК.



Напомним, в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» погибло 64 человека, в том числе 41 ребенок.