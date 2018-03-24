В России появится ЗОЖ-маркировка полезных продуктов питания

12:41 | 27.03.2018

Российский Минздрав до конца текущего года запустит программу добровольной маркировки полезных продуктов питания. В ведомстве считают, что подобные меры будут способствовать снижению уровня ожирения в стране. Данная концепция ЗОЖ-маркировки одобрена правительством. При этом в Минсельхозе беспокоятся, что подобные меры могут ввести потребителей в заблуждение.