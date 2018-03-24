В Алтайском крае паводок подтопил порядка тысячи домов

12:32 | 27.03.2018

Около 79 населённых пунктов и порядка тысячи домов попали в зону подтопления в Алтайском крае, власти организовали эвакуацию населения. Об этом сообщили в региональном МЧС. «Гидрологическая обстановка в Алтайском крае сохраняется напряжённой. В настоящее время порядка 40 населённых пунктов попали в зону подтопления (около одной тысячи домовладений). Организована эвакуация населения, однако люди крайне неохотно покидают дома, а зачастую вообще отказываются выезжать», — говорится в сообщении. Отмечается, что в крае сосредоточена группировка МЧС России в количестве свыше 700 спасателей и 148 штук специальной техники.