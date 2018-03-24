На военные объекты в США прислали посылки с порохом и взрывчатым веществом

12:28 | 27.03.2018

В США ФБР изъяло подозрительные посылки с порохом и взрывчатым веществом, которые были посланы в ЦРУ и военные гарнизоны. Об этом сообщили неназванные представители американских властей, передает CNN.



Как уточняется, первая бандероль поступила в Fort Belvoir (штат Вирджиния). С помощью специального сканирующего аппарата в ней было зафиксировано наличие опасных веществ. Позднее саперы обнаружили в посылке порох, взрыватель и датчик GPS. Подозрительные посылки также поступили на адреса лаборатории ФБР в Куантико (штат Вирджиния) и военной базы Форт Белвур.



Отмечается, что все посылки были нейтрализованы.