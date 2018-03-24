В Красноярском крае сотрудники ФСБ задержали организаторов террористической ячейки

12:20 | 27.03.2018

Сотрудники ФСБ задержали в Красноярске 3 организаторов и 6 участников террористической ячейки «Красноярский джамаат».



Спецслужбы провели обыски по 16 адресам, включая места проживания членов группировки, изъяли запрещенную религиозную литературу, инструкцию по изготовлению взрывчатки, учебники по минно-взрывному делу. Всего задержаны девять человек: три организатора и шесть участников террористической ячейки, передает РИА «Новости». В настоящее время некоторые задержанные уже дают признательные показания.