11:57 | 27.03.2018

Суд в Германии продлил содержание под стражей экс-лидера Каталонии Карлеса Пучдемона, сообщает Reuters. Об этом заявил генеральный прокурор города Шлезвиг Георг-Фридрих Гюнтге.



Экс-президент женералитата (каталонского правительства) арестован на основании европейского ордера: на днях его действие обновили испанские власти, которые подозревают Пучдемона в попытке мятежа и растрате казенных средств, передает РБК.



Пучдемон был задержан полицией Германии на границе страны с Данией 25 марта.