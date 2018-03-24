К 2030 году мощнейшие сухопутные армии в мире будут у США, России, Франции, Индии и Китая

11:47 | 27.03.2018

К 2030 году мощнейшими сухопутными армиями в мире будут обладать США, Россия, Франция, Индия и Китай. Об этом в статье для The National Interest написал военный эксперт Роберт Фарли. «Российская армия останется смертоносной силой в 2030 году, но тем не менее будет иметь серьёзные проблемы. Доступ к технологии может стать большой проблемой в будущем», — говорится в публикации.



По его мнению, одной из проблем является также то, что российские вооруженные силы застряли между обязательной и контрактной системами службы, что, в частности, усугубляется сокращением населения.



Вместе с тем Фарли отметил, что Китай и Индия в настоящее время уже имеют практически все типы вооружений, характеристики которых улучшатся к 2030 году. Кроме того, в статье говорится, что из стран Европы мощные вооруженные силы сохранит только Франция, сообщает iz.ru.