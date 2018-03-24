За трое суток из сирийского Арбила было вывезено более 13 тысяч боевиков и членов их семей

11:37 | 27.03.2018

За последние трое суток из сирийского Арбила в провинцию Идлиб вывезено свыше 13 тысяч боевиков, а также членов их семей, сообщает Министерство обороны России. Кроме того, благодаря договоренности российского Центра по примирению враждующих сторон с лидерами вооруженных формирований удалось освободить 26 пленных сирийских военных и гражданских лиц.



Ранее Центр по примирению враждующих сторон заявил, что более 114 тыс. человек смогли покинуть Восточную Гуту по организованным при участии российских военных гуманитарным коридорам, передает russian.rt.com.