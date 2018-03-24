Лондон занял первое место в рейтинге крупнейших финансовых центров мира

11:27 | 27.03.2018

Лондон занял первое место в списке крупнейших финансовых центров мира. Об этом говорится в обзоре финансовой консалтинговой компании Z/Yen Group Ltd. Занимающий вторую строчку Нью-Йорк резко сократил отрыв от Лондона, отставая теперь лишь на один пункт. Третьим остался Гонконг, четвертым — Сингапур. На пятой позиции — Токио. В десятке ведущих центров также Шанхай, Торонто, Сан-Франциско, Сидней и Бостон.



Москва по сравнению с предыдущим рейтингом сумела подняться на 6 строчек до 83-го места. При этом всего в рейтинге, который включает в себя оценку показателей 96 мировых столиц, два российских города. Санкт-Петербург с момента составления предыдущего рейтинга опустился на 4 пункта — с 87-го на 91-е место, отмечает rg.ru.