11:21 | 27.03.2018

Прибывший в Кемерово Путин возложил цветы к стихийному мемориалу погибшим в ТЦ «Зимняя вишня». Помимо этого, Путин и полпред президента РФ в СФО Меняйло осмотрели фасад «Зимней вишни».



Между тем на главной площади Кемерова продолжается многотысячный митинг — горожане требуют от властей правды о трагедии.



Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в воскресенье. Очаг возгорания располагался на верхнем этаже, где находились несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека. Среди них много детей, передает РИА «Новости».