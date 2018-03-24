11:16 | 27.03.2018

Вслед за Лондоном более 20 стран Запада объявили о высылке российских дипломатов. Среди них 16 государств ЕС, США, Канада, Австралия и ряд других государств. Такой шаг они объяснили выражением солидарности с Лондоном, обвиняющим Москву в причастности к отравлению в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает russian.rt.com.



В частности, из Вашингтона в течение недели должны уехать 60 диппредставителей, в том числе 12 сотрудников миссии РФ при ООН. Кроме того, прекратит работу консульство России в Сиэтле, сообщило РИА «Новости».



Всего из всех стран в Россию вернутся 137 сотрудников, отмечает «Эхо Москвы».