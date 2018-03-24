Власти США заинтересовались расширением влияния Китая в Африке

16:59 | 26.03.2018

Наращивание Китаем экономического и политического влияния в Африке станет предметом расследования, которое проведет спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщил председатель данного комитета Девин Нуньес, передает rg.ru.



«Нас прежде всего интересует военное присутствие и потенциальное военное присутствие, которое Китай пытается установить в разных частях мира», — заявил Нуньес.



Он добавил, что «китайцы только что открыли военную базу в Джибути» и данное событие осталось без должного внимания в США, поскольку американские политики сосредоточились на России, сообщает regnum.ru.