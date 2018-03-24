Солдат почетного караула упал в обморок во время выступления Петра Порошенко

16:50 | 26.03.2018

Солдату почетного караула президента Украины стало плохо во время выступления Петра Порошенко, которое прошло в честь празднования годовщины Нацгвардии. Инцидент произошел в Киевской области. Два знаменосца стояли по обе стороны от главы государства, когда тот произносил речь. Один из них пошатнулся и прислонился к забору во время мероприятия, которое транслировал телеканал «112 Украина». К солдату сразу же подошли несколько человек и увели его, место знаменосца занял другой военнослужащий Нацгвардии.

