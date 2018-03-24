Украинские пограничники задержали в Азовском море судно под российским флагом

16:28 | 26.03.2018

В Азовском море украинские пограничники задержали рыболовецкое судно «Норд», следовавшее под российским флагом. На борту находилось 10 человек. Судно вместе с командой доставили в порт Бердянска для проведения проверки, передает РБК.



В ходе проверки установлено, что оно зарегистрировано в Крыму, члены команды судна нарушили порядок выезда из Крыма. Как отмечается, все члены команды имели паспорта граждан РФ, выданные в городе Керчь, сообщает РИА «Новости».