Генпрокуратура РФ поручила проверить пожарную безопасность во всех ТЦ страны

16:21 | 26.03.2018

Генпрокуратура РФ направила во все регионы страны поручение проверить торговые комплексы, обратив особое внимание на сигнализации и системы пожаротушения, говорится в сообщении в Telegram-канале надзорного ведомства, передает regnum.ru. Проверки должны проводиться с привлечением местных органов МЧС. Это произошло в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.



Пожар в кемеровском ТЦ вспыхнул днем 25 марта, но потушить его удалось лишь к утру следующего дня. Погибли не менее 64 человек, более 40 пострадали.

