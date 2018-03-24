В Польше задержан подозреваемый в шпионаже в пользу России

16:14 | 26.03.2018

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали подозреваемого в разведывательной деятельности в пользу России. Об этом сообщает Польское телевидение.



Телеканал утверждает, что задержанный «интересовался деятельностью министерства энергетики» Польши и поддерживал контакты с «офицерами разведки, действующими под дипломатическим прикрытием».



По данным «Польско радио», задержанный должен был предоставить информацию о деятельности польских властей в отношении газопровода «Северный поток — 2». Суд обвинил мужчину в шпионаже. Он может быть приговорен к десяти годам лишения свободы.