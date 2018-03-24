16:08 | 26.03.2018

Послов России в Латвии и Литве вызвали в МИДы этих стран, передает РИА «Новости». Кроме того, российский посол также вызван в МИД Польши.



Ранее сообщалось, что Литва и некоторые другие страны ЕС в начале этой недели могут сообщить о высылке российских дипломатов в ответ на отравление Сергея Скрипаля в Британии, отмечает «Интерфакс».