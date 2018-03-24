Основатель пирамиды МММ Сергей Мавроди скончался на 63-м году жизни

15:58 | 26.03.2018

В Москве умер основатель пирамиды МММ Сергей Мавроди, ему было 62 года. Об этом сообщает «Московский комсомолец». Как сообщает издание, Мавроди ночью был госпитализирован в 67-ю городскую больницу. Ему стало плохо на автобусной остановке. Скорую вызвал случайный прохожий. Между тем источники РБК утверждают, что Мавроди госпитализировали из квартиры на Комсомольском проспекте.