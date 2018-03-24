Число погибших при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» выросло до 64

15:47 | 26.03.2018

При пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове погибли 64 человека, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу МЧС Пучкова и Следственный комитет. Отмечается, что поисково-спасательная операция продолжается. Специалисты разбирают завалы. Шесть тел ещё не подняты. Точное количество детей среди погибших пока неизвестно.



Напомним, пожар в кемеровском ТРК «Зимняя вишня», унесший десятки жизней, начался в воскресенье, 25 марта, около 16:00. Ликвидировать его удалось только к 03:00 понедельника, 26 марта.