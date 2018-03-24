В Египте начались президентские выборы

13:33 | 26.03.2018

В Египте началось голосование на президентских выборах. Избирательные участки будут открыты с 9:00 утра (10:00 по московскому времени) до 21:00 (22:00 по московскому времени) вечера по местному времени в течение трех дней - с 26 по 28 марта. За должность главы государства ведут борьбу нынешний египетский президент 63-летний Абдель Фаттах ас-Сиси и 65-летний лидер партии «Аль-Гад» («Завтра») Муса Мустафа Муса, передает «Интерфакс». Окончательные результаты выборов будут объявлены 2 апреля после подсчета голосов.