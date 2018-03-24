WADA рассматривает возможность ребрендинга и смены названия

12:55 | 26.03.2018

Директор по коммуникациям Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Кэтрин Маклин сообщила о том, что организация рассматривает возможность ребрендинга. В том числе может быть изменено и название.



«Наш бренд должен быть более привлекательным, чтобы какая-нибудь большая организация или компания с нами сотрудничала. В данный момент неоднозначно, захочет ли большой бренд ассоциироваться с антидопингом, что может считаться негативом. Возможно, вариант (со сменой названия) может быть рассмотрен. Не только с точки зрения получения большего финансирования, но и с точки зрения общения с нашим сообществом спортсменов», — цитирует Маклин Inside the Games.



WADA было основано в 1999 году. В первые годы агентство получало финансирование от Международного олимпийского комитета. В настоящее время МОК на 50 % финансирует WADA, остальную половину оплачивают правительства стран мира.