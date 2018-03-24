Возможной причиной пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове назвали дефекты электросети

12:41 | 26.03.2018

Одной из приоритетных версий причин пожара в торговом центре в Кемерове является дефект электросетей, которые могли не выдержать повышенной нагрузки, передает РБК. Как сообщают жители Кемерова в социальных сетях, этой зимой в ТРЦ «Зимняя вишня» несколько раз отключали свет. В ноябре из-за проблем с электропроводкой ТРЦ закрывали на несколько дней.



Помимо того, рассматриваются и другие версии произошедшего, среди которых поджог и неосторожное обращение с огнём.



Напомним, при пожаре погибли 53 человека, в основном дети. Пострадавших более 40, еще о 16 ничего не известно. Задержано несколько человек, в том числе директор торгового центра.