Около ста человек пострадали в ходе столкновений митингующих с полицией в Барселоне

12:32 | 26.03.2018

В Барселоне около ста человек пострадали в ходе столкновений сторонников независимости Каталонии с полицией. Среди пострадавших оказались 23 сотрудника правоохранительных органов. По данным Би-би-си, пострадавшие главным образом получили незначительные травмы. Кроме того, во время акций протеста полиция задержала девятерых митингующих.



Многочисленные акции протеста начались в Каталонии после задержания в Германии бывшего председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.