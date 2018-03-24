Самолет Air Canada совершил экстренную посадку в Вашингтоне из-за дыма в кабине пилотов

12:20 | 26.03.2018

Самолет Embraer 175 канадской авиакомпании Air Canada вынужден был совершить экстренную посадку в международном аэропорту имени Даллеса в пригороде Вашингтона в связи с задымлением в кабине пилотов, сообщил представитель авиакомпании. На борту находились 62 пассажира и четыре члена экипажа. После приземления их всех эвакуировали. Пострадавших нет. Причины возникновения дыма устанавливаются, передает iz.ru.