В Верховной раде объяснили, почему Украина не высылает из страны российских дипломатов

12:03 | 26.03.2018

Зампредседателя Верховной рады Ирина Геращенко рассказала, почему Киев не выслал российских дипломатов. По ее словам, Украина не хочет оставлять своих граждан, находящихся под стражей в РФ, без «минимальной поддержки», написала Геращенко в Facebook.



Так, по словам Геращенко, подобные действия вызовут зеркальный ответ, что приведет к высылке из РФ всех украинских консулов. «Без шанса хотя бы раз в несколько месяцев увидеть украинского представителя, почувствовать минимальную поддержку. Вы правда хотите этого? Спросим у мамы Клиха, жены Карпюка, семей Сущенко и Гриба», — написала Геращенко.