Российские истребители Су-35С на учениях перебазировались на Южные Курилы

11:48 | 26.03.2018

Летчики-истребители из Хабаровского края на учениях впервые отработали перебазирование на запасной аэродром островов Курильской гряды для перехвата самолетов условного противника, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Летчики пролетели более двух тысяч километров. После выполнения учебных заданий экипажи вернулись обратно. В ходе учений отрабатывались навыки по охране воздушных рубежей страны, также военные совершенствовались в летной подготовке.



Как напоминает РБК, в 2016 году российское Минобороны заявляло о планах разместить на островах новейшие береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», а в 2017 году — о намерении разместить одну дивизию и базу ВМФ.