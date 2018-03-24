В некоторых районах Алтайского края из-за паводка был введён режим чрезвычайной ситуации

11:34 | 26.03.2018

В Алтайском крае из-за паводка был введён режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает информагентство «Байкал24». Подтопление фиксируется в семи населенных пунктах трех районов края – Краснощековском, Чарышском и Третьяковском районах. В подтопленных районах работают более 450 человек и 138 единиц техники.