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Россия и мир


11:05 | 26.03.2018

В Саудовской Аравии заявили о перехвате ПРО семи запущенных из Йемена ракет

Системы ПРО Саудовской Аравии успешно перехватили и уничтожили семь ракет, выпущенных со стороны Йемена. Как заявил представитель коалиции, три ракеты были направлены на столицу Эр-Рияд, передает РБК. Телеканал Al Arabiya отмечает, что ракету могли запустить хуситы из Йемена.

По предварительным данным, обломки частично попали по жилым районам. По информации «Аль-Арабии», предположительно, один человек погиб, сообщает РИА «Новости».

© «Вечерние Ведомости»

 


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