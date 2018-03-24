В Саудовской Аравии заявили о перехвате ПРО семи запущенных из Йемена ракет

11:05 | 26.03.2018

Системы ПРО Саудовской Аравии успешно перехватили и уничтожили семь ракет, выпущенных со стороны Йемена. Как заявил представитель коалиции, три ракеты были направлены на столицу Эр-Рияд, передает РБК. Телеканал Al Arabiya отмечает, что ракету могли запустить хуситы из Йемена.



По предварительным данным, обломки частично попали по жилым районам. По информации «Аль-Арабии», предположительно, один человек погиб, сообщает РИА «Новости».