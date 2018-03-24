Число погибших в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово выросло до 53

10:56 | 26.03.2018

Число погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово выросло до 53, сообщил РИА «Новости» в понедельник источник в экстренных службах региона. Еще 48 человек пострадали, 12 из них остаются в больницах. По последним данным, пропавшими без вести остаются 16 человек.



Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье во второй половине дня. Через несколько часов он был локализован на площади 1200 кв. метров. Произошло обрушение кровли на площади 600 кв. метров.