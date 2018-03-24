Россия и мир
10:56 | 26.03.2018
Число погибших в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово выросло до 53
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье во второй половине дня. Через несколько часов он был локализован на площади 1200 кв. метров. Произошло обрушение кровли на площади 600 кв. метров.
© «Вечерние Ведомости»
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