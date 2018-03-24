Около 30 человек остаются пропавшими без вести в результате пожара в Кемерове

09:33 | 26.03.2018

По последним данным ГУ МЧС по Кемеровской области, около 30 человек считаются пропавшими без вести в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове.



«Всего пропавшими без вести числились 64 человека. В их числе — 37 погибших, чьи тела обнаружены, но пока не опознаны», — пояснили в ведомстве агентству ТАСС.



В списке из 64 пропавших человек числится 41 ребенок, подтвердили в главке.



Как сообщалось ранее, в воскресенье в результате начавшегося пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 37 человек, более 40 обратились за медицинской помощью.



Фото: interfax.ru