Сегодня во время пожара в одном из торговых центров Кемерово погибли четверо детей

В Кемерово во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» погибли четверо детей, передаёт сообщение ГУ МЧС по Кемеровской области издание «Накануне.RU».Дети находились в кинотеатре и погибли от отравления угарным газом, их тела из кинотеатра вынесли спасатели. Также сообщается о 12 пострадавших, однако данная информация требует уточнения.Сообщение о задымлении на четвертом этаже торгового центра «Зимняя вишня», расположенного на улице Ленина в городе Кемерово, поступило днём. На 17:00 местного времени эвакуировано 100 человек, спасено 20 человек. На месте работают более 16 единиц техники. Продолжается эвакуация людей. С населением работают психологи.Площадь пожара составила 500 кв. м.Сообщается, что, пытаясь спастись от огня, люди выпрыгивали из окон.В СУ СК по региону пока официально не сообщили о возбуждении уголовного дела, однако собственные источники издания «Накануне.RU» в правоохранительных органах Кемеровской области комментируют, что оно уже возбуждено и в самое ближайшее время об этом объявят.По последним данным, при пожаре погибли трое детей и женщина. Еще 26 человек пострадали. Возбуждено уголовное дело.Фото и видео: МК.ru