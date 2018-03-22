Сочи и Красную Поляну засыпало песком из Африки

16:58 | 23.03.2018

В Сочи утром 23 марта прошел напугавший местных жителей и туристов «желтый» дождь. На одежде прохожих и на автомобилях были отчетливо видны желтые точки, песчаные разводы, мелкие крупинки песка, передает «Росбалт». В горах белый снег, припорошенный странным дождем, приобрел цвет какао. Очевидцы сравнивают виды на кавказский ландшафт с фотографиями поверхности Марса.



По словам представителей Сочинского специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу Черного и Азовского морей («СЦГМС ЧАМ»), данное явление не опасно для людей и экологии.



«В результате пыльных бурь над севером Африки в тропосферу попала пыль, которая частично была перенесена в Черноморский регион мощными воздушными потоками», – цитирует сообщение центра «РИА Новости».