Центризбирком утвердил итоги выборов президента России

16:45 | 23.03.2018

Центризбирком признал прошедшие выборы президента России состоявшимися и действительными. Путин избран на должность президента Российской Федерации, получив 76,69% голосов. Он получил 56 млн 430 тысяч 712 голосов, «то есть более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании». Такие итоговые данные озвучены на заседании комиссии в пятницу, передает «Интерфакс».



Согласно данным, внесенным в приложение к постановлению ЦИК, Грудинин (КПРФ) набрал 8 659 206 голосов, или 11,77%, Жириновский (ЛДПР) - 4 154 985 голосов, или 5,65%, Собчак («Гражданская инициатива») - 1 238 031 голос, или 1,68% голосов, Явлинский («Яблоко») - 769 644 голоса, или 1,05%, Титов (Партия роста) - 556 801 голос, или 0,76%, Сурайкин («Коммунисты России) - 499 342 голоса, или 0,68%, Бабурин («Российский общенародный союз») - 479 013 голосов, или 0,65%. Явка составила 67,47%.