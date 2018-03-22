Неизвестный захватил заложников в супермаркете в городе Треб на юге Франции

16:32 | 23.03.2018

В городе Треб на юге Франции неизвестный захватил заложников. Он заявил о приверженности террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).



Отмечается, что на место прибыли три вертолета, а также 50 полицейских. Один из очевидцев заявил, что слышал, как неизвестный прокричал «Аллах акбар».



По данным телеканала Бэ-эф-эм, за час до захвата в расположенном поблизости городе Каркасон неизвестный мужчина попытался на автомашине совершить наезд на группу из четырех полицейских, совершавших пробежку. После злоумышленник открыл по ним огонь. По информации СМИ, затем террорист переместился в город Треб и там совершил захват заложников в супермаркете.



Региональные власти страны расценили захват заложников как террористический акт.