ЦБ РФ понизил ключевую ставку до 7,25%

16:26 | 23.03.2018

Банк России понизил ключевую ставку до 7,25% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора. «Годовая инфляция остается на устойчиво низком уровне. Инфляционные ожидания постепенно снижаются. По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 3-4% в конце 2018 г. и будет находиться вблизи 4% в 2019 г. В этих условиях Банк России продолжит снижение ключевой ставки и завершит переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 г.», – говорится в сообщении ЦБ.



На предыдущем заседании в начале февраля ЦБ также снизил ключевую ставку на 25 б.п. На начало 2017 года ключевая ставка составляла 10%, за прошлый год она снижалась шесть раз, потеряв в общей сложности 225 б.п., напоминает «Интерфакс».