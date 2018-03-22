Глава МИД РФ Лавров провел переговоры со своим вьетнамским коллегой Фам Бинь Минем

13:20 | 23.03.2018

Россия и Вьетнам договорились продолжить совместно отстаивать принципы правды и справедливости в ООН. Об этом в пятницу, 23 марта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим вьетнамским коллегой Фам Бинь Минем, передает iz.ru.



«Вьетнам и РФ одинаково смотрят на проблемы мироустройства, выступают за уважение международного права, центральной роли ООН, коллективный подход к решению любых проблем и исключительно мирные методы урегулирования любых споров», — заявил российский министр.



В свою очередь Минь выразил надежду на дальнейшее укрепление двусторонних отношений.