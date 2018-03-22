Forbes опубликовал топ-10 российских миллиардеров с наибольшими доходами

13:14 | 23.03.2018

Кирилл Шамалов, Алексей Мордашов и Владимир Лисин вошли в тройку лидеров рейтинга Forbes 2018 г. 10 российских миллиардеров с наибольшими доходами.



Их общий заработок в виде дивидендов и от продажи активов составил более $10,7 млрд. Лидером стал Шамалов, его доход приравнивается к $2,3 млрд. На втором месте расположился Мордашов — $1,56 млрд. Третье место занял Лисин с заработком в $1,23 млрд, передает gazeta.ru.



Четвертое место у Сулеймана Керимова, получившего 980 миллионов долларов от продажи акций и дивидендов «Полюса». Замыкает топ-5 Михаил Прохоров с 870 миллионами долларов от продажи акций «Русала» и РБК, а также дивидендов «Русала», отмечает rg.ru.



Также в рейтинге Дмитрий Рыболовлев, Олег Дерипаска, Виктор Рашников, Вагит Алекперов и Алишер Усманов.