Крит накрыла песчаная буря, пришедшая из Северной Африки

13:07 | 23.03.2018

Греческий остров Крит «покраснел» из-за накрывшей его пыли, принесенной из Африки. Небо над островом окрасилось в оранжево-красный цвет, атмосфера удушающая, вне помещений невозможно находиться долгое время, передает iz.ru. Закрыты школы и некоторые учреждения; видимость не превышает пары сотен метров. Жителям приходится надевать маски, а сильный ветер притормозил работу экстренных служб.