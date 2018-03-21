Китай собрался повысить пошлины на ряд импортируемых из США товаров

13:02 | 23.03.2018

Власти Китая объявили, что рассматривают возможность повышения пошлин на ряд импортируемых из США товаров. В сообщении министерства коммерции КНР говорится, что эти меры могут быть предприняты «для того, чтобы сбалансировать ущерб, нанесенный китайским интересам повышением США пошлин на сталь и алюминий», передает iz.ru. Отмечается, что в перечне 128 позиций, в том числе вина, фрукты, ягоды, орехи, трубы и свинина.



Как напоминает govoritmoskva.ru, сегодня вступает в силу указ Дональда Трампа о введении пошлины на импорт стали и алюминия. Кроме того, президент США распорядился ввести пошлины на импорт китайских товаров стоимостью 60 млрд долларов. Глава Белого дома заявил, что профицит Китая в торговых отношениях с США вышел из-под контроля.