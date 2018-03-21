Почти 2 тысячи сложивших оружие боевиков с семьями вышли из Восточной Гуты

12:32 | 23.03.2018

Минобороны РФ сообщило, что в результате переговоров российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии было достигнуто соглашение о выводе сложивших оружие боевиков из Восточной Гуты. Сообщается, что речь идет о членах террористической группировки «Ахрар аш-Шам» из Харасты, передает MK.ru.



«22 марта по организованному гуманитарному коридору осуществлён выход 1895 боевиков и членов их семей, которые перевозятся автобусами в провинцию Идлиб колоннами по 50 машин», — говорится в пресс-релизе.



Гуманитарную паузу в Сирии ввели 27 февраля. Однако первое время боевики постоянно ее срывали. Позднее в результате достигнутых договоренностей Восточную Гуту смогли покинуть 86 тысяч мирных жителей, сообщает «Вести.ру».