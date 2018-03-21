Загруженный баллонами с пропаном автомобиль взорвался на авиабазе ВВС США в Калифорнии

12:26 | 23.03.2018

Автомобиль, загруженный баллонами с пропаном, взорвался на въезде на авиабазу ВВС США в Калифорнии, передает «Эхо Москвы».



Инцидент произошел вечером 21 марта на авиабазе Трэвис, расположенной в округе Солано на северо-западе Калифорнии. Согласно заявлению, автомобиль «получил несанкционированный доступ» на территорию базы через главные ворота. Вскоре после этого автомобиль «врезался и загорелся».



В результате инцидента водитель погиб на месте. Военнослужащим удалось потушить горящее техническое средство, никто не пострадал.