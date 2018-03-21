Российскую певицу Любовь Успенскую сняли с рейса за дебош на борту самолета

12:20 | 23.03.2018

Российскую певицу Любовь Успенскую сняли с рейса Москва — Омск из-за потасовки, которую она устроила в салоне самолета. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».



Стюардесса сделала Успенской замечание по поводу собаки. Певица не захотела ее убирать в специальную переноску для животных, что необходимо по правилам, и оттолкнула стюардессу.



К самолету были вызваны сотрудники правоохранительных органов, которые приняли решение вывести Успенскую из самолета, отмечает iz.ru.