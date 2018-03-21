Евросоюз отзывает посла из России в связи с «делом Скрипаля»

12:12 | 23.03.2018

Лидеры Евросоюза по итогам переговоров на саммите в Брюсселе, в повестке дня которого значилось «дело Скрипаля», приняли решение об отзыве посла в России Маркуса Эдерера, передает rg.ru.



Премьер-министр Нидерландов Марк Рутте уточнил, что посол Эдерер «отозван для консультаций в Брюссель». Глава правительства страны подчеркнул, что это не санкция и посла не отзывают из российской столицы насовсем.



Вместе с тем некоторые члены ЕС рассматривают возможность отозвать своих национальных посланников из России или же вовсе выслать в Москву российских дипломатов. Пока что пойти на отзыв своих дипломатов готовы Франция, Польша и три балтийские страны — Эстония, Латвия и Литва, отмечает gazeta.ru.