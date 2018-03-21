Президент США Дональд Трамп готовит новые торговые меры в отношении Китая

16:51 | 22.03.2018

Президент США Дональд Трамп объявит 22 марта о новых торговых мерах в отношении Китая в связи с торговой политикой КНР. Об этом говорится в сообщении заместителя пресс-секретаря Белого дома Раджа Шаха.



Как отмечает MK.ru, Трамп пошел на этот шаг на основании расследования представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера, который заявил о действиях Китая, приводящих к дисбалансу рынка. Также указывается, что меры должны стать ответом на случаи «кражи американских технологий и интеллектуальной собственности».