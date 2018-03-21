Госдума приостановит аккредитацию СМИ, объявивших бойкот парламенту

16:47 | 22.03.2018

Решение СМИ отозвать своих журналистов из-за признания комиссией по этике корректным поведение главы комитета Госдумы по международным делам Слуцкого, которого обвинили в домогательствах, повлечет за собой приостановку их аккредитации. Об этом заявил председатель Государственной Думы Володин, передает «Интерфакс».



В среду думская комиссия по этике не нашла нарушений в поведении Слуцкого, которого несколько журналисток обвинили в домогательствах. В ответ на это ряд СМИ заявили о прекращении работы в Госдуме и сотрудничестве с депутатом в качестве ньюсмейкера, напоминают «Ведомости». В частности, телеканалы «Дождь», RTVI, радиостанция «Эхо Москвы», а также холдинг РБК заявили, что приостанавливают взаимодействие с Госдумой.